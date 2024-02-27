В Казани в этом году по федеральному проекту начнется расчистка Ноксы

В Казани с этого года начнется расчистка реки Ноксы. Работы будут проводиться в рамках нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов страны. Исполком города уже составил проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. На проведение работ направят 703,4 млн рублей из федерального бюджета. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ с участием министра экологии и природных ресурсов республики Александра Шадрикова.