В Казани в этом году по федеральному проекту начнется расчистка Ноксы

В Казани с этого года начнется расчистка реки Ноксы. Работы будут проводиться в рамках нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов страны. Исполком города уже составил проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. На проведение работ направят 703,4 млн рублей из федерального бюджета. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ с участием министра экологии и природных ресурсов республики Александра Шадрикова.
С инициативой оздоровления реки Ноксы выступило Татарстанское отделение Российского экологического общества. Запланировано расчистить русло протяженностью 27,9 км, начиная с устья. На сегодняшний день проведено более 25 обследований территории и выявлены ее наиболее проблемные места. Процесс оздоровления реки планируется запускать поэтапно — работы запланированы на семи приоритетных участках. Помимо непосредственно самой расчистки проведут акции по уборке от мусора береговой линии водоема, привлекут к ним горожан и представителей общественных организаций.
Расчистка реки Ноксы запланирована в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов страны, который будут реализовывать в 2025—2030 годы. Он придет на смену федеральным проектам «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов». Сейчас правительство России формирует паспорт проекта.
Всего в Минприроды России от Татарстана направлены предложения по оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений.