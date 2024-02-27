В Татарстане март начнется с плюсовой температуры

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, март может начаться с плюсовой температуры до 3 градусов. Ночью ожидается от −4 до −9 градусов, а вот днем столбики термометров начнут расти. В пятницу, 1 марта, в республике выпадет небольшой снег.
Конец февраля сулит погоду без значительных осадков. В ночные и утренние часы 28 февраля температура составит от −10 до −15 градусов, при прояснениях и вовсе до −22 градусов. В дневное время потеплеет до −1 градуса.
В четверг, 29 февраля, будет переменная облачность. Скорость ветра — до 10 метров в секунду. Температуры будут варьироваться от −16 до +1 градуса. На дорогах во все дни остается гололед.