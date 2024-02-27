В Воронеже снесут киоски у подвесного моста к Чернавской дамбе

В марте 2024 года должны снести два торговых павильона, стоящих в углублении в начале подвесного моста к Чернавской дамбе. Об этом сообщили в мэрии. Эти киоски давно не используют, стены исписаны граффити. Владельцев павильонов найти не удалось.
Также в марте снесут три киоска в Коминтерновском районе. На слом пойдут сооружение, где торговали табаком, у дома № 3 на улице Маршала Жукова, а также большой продуктовый павильон у дома № 31 на проспекте Труда. Еще уберут автомат по розливу в воды по адресу: Московский проспект, 109а.