В Воронеже снесут киоски у подвесного моста к Чернавской дамбе

Также в марте снесут три киоска в Коминтерновском районе. На слом пойдут сооружение, где торговали табаком, у дома № 3 на улице Маршала Жукова, а также большой продуктовый павильон у дома № 31 на проспекте Труда. Еще уберут автомат по розливу в воды по адресу: Московский проспект, 109а.