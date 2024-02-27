Частое появление сов в городах Самарской области связано с «неурожаем» грызунов

Согласно данным национального парка «Самарская Лука», в эту зиму участились сообщения о появлении разных видов сов у населенных пунктов. Их приближение связано со сложными погодными условиями и малым количеством грызунов. По словам специалистов, совам и лисам сложно добыть мышей из-под глубокого снега, поэтому они подходят ближе к свалкам и домам с мусоропроводом, где часто появляется их добыча.