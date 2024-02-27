Умер почетный житель Геленджика Гарий Благодер

«Гарий Антонович показал себя настоящим профессионалом, отличным организатором и прекрасным руководителем. Более того, он неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, членом исполнительного комитета городского Совета. Память об этом прекрасном человеке, настоящем профессионале останется в памяти многих геленджичан», — отметили в мэрии города-курорта.