Умер почетный житель Геленджика Гарий Благодер. Заслуженного работника здравоохранения Кубани не стало на 83-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Гарий Благодер окончил Кубанский мединститут. С 1970 года трудился главврачом стоматологической поликлиники Геленджика. Посвятил лечению жителей и гостей города около 50 лет.
По инициативе Гария Благодера в городе привели в порядок старое здание стоматологии по улице Морской, 18, построили новое здание стоматологической поликлиники по улице Кирова, 12 и филиал поликлиники в селе Дивноморское.
Гарий Благодер за годы работы получил звания «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Кубани», «Заслуженный врач РФ» и медаль «За достойный вклад в развитие муниципального образования город-курорт Геленджик». В 2017 году он стал почетным жителем Геленджика по решению Думы муниципалитета.
«Гарий Антонович показал себя настоящим профессионалом, отличным организатором и прекрасным руководителем. Более того, он неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, членом исполнительного комитета городского Совета. Память об этом прекрасном человеке, настоящем профессионале останется в памяти многих геленджичан», — отметили в мэрии города-курорта.