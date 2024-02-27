В Воронеже собираются построить поликлинику за 548 миллионов рублей

Специалисты министерства строительства Воронежской области объявили аукцион, на котором будут выбирать подрядчика для возведения здания для поликлиники № 22 в микрорайоне Масловка. На эти цели выделят до 548 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.