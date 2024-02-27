В Краснодаре увеличат площадь Нового городского кладбища на 39 га

Площадь территории кладбища составит 39 гектаров. Здесь будут оборудованы системы ливневой канализации, освещения, а также площадки для траурных обрядов. Проектно-сметная документация уже разработана.



Отчет также упоминает разработку плана мероприятий по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения — «Ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в. — начало XX в.». На эти цели будет выделено 20 миллионов рублей. Территория кладбища, охватывающая около 23 гектаров, разделена на зоны освоения, где планируется поэтапное выполнение работ, включая использование внебюджетных источников финансирования, а также проведение субботников и санитарных дней.