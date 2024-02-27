Редкая белая полярная сова поселится в гостинице «Европа» в Минске

По его словам, сове заводят паспорт. Также она проходит ветеринарный контроль и комиссии. Кроме того, птицу регистрируют на постоянное место жительства в отеле. Директор уточнил, что клетку для совы подготовили по всем международным стандартам. Он добавил, что было заключено соглашение с минским зоопарком на обслуживание птицы.