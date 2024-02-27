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В столице сотрудников служб благоустройства обследовали на наличие ВИЧ и гепатита С

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Мобильная лаборатория СЭС обследовала на ВИЧ, гепатит С и венерические заболевания столичных сотрудников служб благоустройства, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия, мобильная лаборатория обследовала 824 сотрудника служб благоустройства в Бектемирском, Чиланзарском, Мирабадском, Учтепинском и Алмазарском районах столицы. Гражданам с положительными результатами выдали направления к врачам.

Кроме того, сотрудникам благоустройства города дали советы для профилактики ВИЧ, по здоровому образу жизни, а также раздали рекламные материалы и средства защиты.

Сообщается, что мобильная лаборатория продолжит свою работу и проведет обследование и в других районах Ташкента.

Напомним, в 2023—2024 годах Египет поставит Узбекистану 800 тысяч единиц препарата для лечения гепатита «С» общей стоимостью 4,2 миллиона долларов.