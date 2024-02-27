В столице сотрудников служб благоустройства обследовали на наличие ВИЧ и гепатита С

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия, мобильная лаборатория обследовала 824 сотрудника служб благоустройства в Бектемирском, Чиланзарском, Мирабадском, Учтепинском и Алмазарском районах столицы. Гражданам с положительными результатами выдали направления к врачам.
Кроме того, сотрудникам благоустройства города дали советы для профилактики ВИЧ, по здоровому образу жизни, а также раздали рекламные материалы и средства защиты.
Сообщается, что мобильная лаборатория продолжит свою работу и проведет обследование и в других районах Ташкента.
Напомним, в 2023—2024 годах Египет поставит Узбекистану 800 тысяч единиц препарата для лечения гепатита «С» общей стоимостью 4,2 миллиона долларов.