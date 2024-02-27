Станция Nova-C досрочно завершит работу на Луне

В Intuitive Machines рассказали, что аппарат Nova-C прислал фотографию, на которой видно часть его самого и поверхность Луны, и из этого ясно, что модуль опустился на спутник Земли боком. Это ограничивает его возможности по сбору и передаче данных и нарушает работу энергосистемы.