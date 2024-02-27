Станция Nova-C досрочно завершит работу на Луне

«Диспетчеры полета намерены собирать данные до тех пор, пока солнечные панели посадочного модуля не перестанут подвергаться воздействию света. Основываясь на положении Земли и Луны, мы полагаем, что диспетчеры полета продолжат связь с Одиссеем до утра вторника», — сказали изданию в компании.
В Intuitive Machines рассказали, что аппарат Nova-C прислал фотографию, на которой видно часть его самого и поверхность Луны, и из этого ясно, что модуль опустился на спутник Земли боком. Это ограничивает его возможности по сбору и передаче данных и нарушает работу энергосистемы.
Кроме того, орбитальный аппарат LRO с высоты 90 км над поверхностью Луны сделал фото Nova-C, по которому в Intuitive Machines поняли, что их модуль сел близ кратера Малаперт А, в 300 км от Южного полюса Луны, и эта точка находится в 1,5 км от намеченного изначально места посадки.
В компании предположили, что модуль перевернулся из-за слишком быстрого спуска на поверхность Луны. Изначально планировалось, что Nova-C будет работать до
Станция Nova-C прибыла на Луну 23 февраля в 02:23 мск. Тогда ее посадку назвали успешной. Эта миссия была запланирована в качестве подготовки к будущему изучению Луны миссией Artemis в 2026 году. За день до прилунения аппарат вышел на орбиту Земли.
Запуск ракеты Falcon-9, доставившей посадочный модуль Nova-C, состоялся 15 февраля в США. Пуск был перенесен на сутки из-за нештатной температуры метана перед заправкой ракеты.