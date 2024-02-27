Госдума одобрила в первом чтении обязательное вывешивание флага РФ в детсадах

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обяжет все образовательные учреждения в России, в том числе детские сады и высшие учебные заведения, вывешивать государственный флаг. Сейчас такое предписание действует только для школ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.