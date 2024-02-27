Госдума одобрила в первом чтении обязательное вывешивание флага РФ в детсадах

Поправки предлагается внести в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой.
В пояснительной записке указывается, что флаг России является «символом народного единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу». По мнению авторов законопроекта, использование флага в воспитательном процессе — «важный элемент формирования духовно-нравственных ценностей» на всех уровнях образования.
«Сейчас норма о вывешивании флага имеет обязательный характер только по отношению к школам. Мы же расширяем обязательность на вузы, колледжи и детские сады. То есть, норма принимает законченный характер, распространяясь на все уровни образования», — заявил «РИА Новости» один из соавторов инициативы депутат Госдумы Сергей Колунов.
В 2013 году Госдума одобрила президентский законопроект об использовании госсимволики. Он обязал вывешивать государственный флаг на зданиях школ, а также исполнять гимн перед первыми уроками и во время торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам.
С 1 сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Также в школах ввели патриотические уроки «Разговоры о важном», на которых, в частности, обсуждается военная операция на Украине.
Милена Костерева