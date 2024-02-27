О новой мошеннической схеме предупредили воронежцев

Также по телефону могут предлагать прибавку к пенсии, помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат. Иногда мошенники сообщают о сверке данных для выплаты пособий, таким способом они узнают личные данные граждан. Соцфонд предупреждает горожан, что работники не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным или социальным вопросам.