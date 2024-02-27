О новой мошеннической схеме предупредили воронежцев

В Воронежской области появилась новая мошенническая схема, предупредили в пресс-службе воронежского отделения Социального фонда России.
Аферисты представляются сотрудниками фонда и просят жертв дать реквизиты счёта для предоставления дополнительных выплат.
Также по телефону могут предлагать прибавку к пенсии, помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат. Иногда мошенники сообщают о сверке данных для выплаты пособий, таким способом они узнают личные данные граждан. Соцфонд предупреждает горожан, что работники не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным или социальным вопросам.
«Специалисты СФР никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код, пароль от личного кабинета или цифры из сообщений», — поделились сотрудники пресс-службы Соцфонда.