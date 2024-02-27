Прокуратура решила проверить форты в Калининградской области

По данным областных властей, в Калининградской области насчитывается 12 фортов и пять сооружений, которые составляют фортовый пояс крепости Кёнигсберг. К фортификационным объектам в регионе также относятся 22 сооружения второго вального обвода крепости Кёнигсберг, оборонительная казарма Кронпринц, участок крепостной стены и северная часть второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга с променадом Верхнего озера.