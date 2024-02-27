В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

Сейчас толщина льда на Москве-реке составляет от 10 до 20 сантиметров, в заливах и поймах — от 25 до 42 сантиметров, на внутренних водоемах — до 42 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 40 сантиметров. Специалисты регулярно ее измеряют, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.