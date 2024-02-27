Врач рассказал о ядовитых подарках, после которых белорусы попадают в больницу

— Однажды имели дело с ядом кобры. Встречались и эксклюзивные насекомые, нелегально завезенные из различных стран. Например, пауки-птицееды, которых мужчины привозили в подарок своим избранницам, не предупреждая их о том, что такие подарки ядовиты, — рассказал врач.