Врач рассказал о ядовитых подарках, после которых белорусы попадают в больницу

Белорусский врач Андрей Богдан, руководитель Республиканского токсикологического центра, рассказал medvestnik.by о различных случаях из своей практики.
У специалиста спросили, от яда каких эксклюзивных животных приходилось лечить пациентов.
— Однажды имели дело с ядом кобры. Встречались и эксклюзивные насекомые, нелегально завезенные из различных стран. Например, пауки-птицееды, которых мужчины привозили в подарок своим избранницам, не предупреждая их о том, что такие подарки ядовиты, — рассказал врач.
Еще врач рассказывал, как белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел.