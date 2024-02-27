Микрорайоны «Зеленый луг» в Минске могут испытывать проблемы с водой

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Предприятие «Минскводоканал» предупредило о проблемах с водоснабжением, которые могут возникнуть с сегодняшнего дня в столичных микрорайонах «Зеленый луг 1,3,6,7».
Там пояснили, что это связано со строительными работами, которые осуществляет ОАО «Трест № 15 “Спецстрой”.
Согласно сообщению ведомства, проблемы с водоснабжением возможны по 7 марта этого года.
В частности, «возможно кратковременное снижение давления холодной воды или ухудшение качества водоснабжения», уточнили в «Минсводоканале».
Ранее 1 февраля было нарушено водоснабжение нескольких улиц Советского района столицы. Причиной стали строительно-монтажные работы в ходе строительства метрополитена.
В конце января в результате аварии и проведения ремонтных работ горячая вода и отопление отсутствовали в 18 жилых домах на улицах Городецкая, Острошицкая, Ложинская и проспекте Независимости. Проблемы также возникли у двух детских садов и школы в районе Уручье, затронули несколько административных зданий.
Последствия аварий во всех случаях были оперативно ликвидированы.