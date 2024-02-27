Микрорайоны «Зеленый луг» в Минске могут испытывать проблемы с водой

В конце января в результате аварии и проведения ремонтных работ горячая вода и отопление отсутствовали в 18 жилых домах на улицах Городецкая, Острошицкая, Ложинская и проспекте Независимости. Проблемы также возникли у двух детских садов и школы в районе Уручье, затронули несколько административных зданий.