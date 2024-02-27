11 друзей «Балтики»: кто новые игроки и чем они полезны?

Виталий Макаров: А вот у меня наоборот — очень расстроился, когда узнал, что Тамерлан уходит. Мне кажется, он недосказал свое слово в нашей команде. По его потенциалу, по его возможностям он еще мог бы себя проявить. Может быть не хватило игрового времени, может быть не хватило некоего взаимопонимания с ребятами. Все-таки он еще довольно молодой парень. Но с другой стороны, ЦСКА — его родная команда. Естественно, он сразу принял это предложение. Осуждать его, я думаю, его вряд ли кто-то будет. У нас в свою очередь теперь целая обойма новых нападающих. На них и будем делать основную ставку в борьбе за выживание.