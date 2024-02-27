11 друзей «Балтики»: кто новые игроки и чем они полезны?

Соперники встречались в первом туре турнира в июле прошлого года. Тогда «Сочи» оказался сильнее — 2:0. За это время многое изменилось. В новом выпуске проекта «Вперед, балтийцы!» на «Business FM — Калининград» спортивные журналисты и болельщики «Балтики» Виталий Макаров и Антон Хоменко оценили работу клуба на трансферном рынке, провели обзор контрольных матчей «Балтики» на зимних сборах и поделились ожиданиями на оставшиеся 12 туров чемпионата.
«Балтика» проявила наибольшую активность среди клубов РПЛ в зимнее трансферное окно. В команде появились 11 новых игроков: Кирилл Капленко и Юрий Ковалев (оба из «Оренбурга»), Виталий Лисакович и Джоэль Фамейе (оба «Рубин»), Алекс Фернандес («Черно Море», Болгария), Кевин Андраде («Америка Де Кали»), Данила Козлов («Зенит»), Диего Луна («Каракас»), Ярослав Арбузов (ЦСКА), Иван Коновалов («Тобол») и Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»). Ушли восемь футболистов. Наиболее существенными потерями ведущие назвали Гильермо Сото и Тамерлана Мусаева.
Антон Хоменко: Из ушедших хотелось бы отметить потерю Гильермо Сото. Мне очень понравился этот футболист. Качественно закрыл свою позицию, грамотно себя проявил. Многие страдали из-за ухода Тамерлана Мусаева в ЦСКА. Но, если честно, я не особо переживаю из-за его отсутствия, не смотря на тот вклад, который Тамерлан внес в развитие нашей команды.
Виталий Макаров: А вот у меня наоборот — очень расстроился, когда узнал, что Тамерлан уходит. Мне кажется, он недосказал свое слово в нашей команде. По его потенциалу, по его возможностям он еще мог бы себя проявить. Может быть не хватило игрового времени, может быть не хватило некоего взаимопонимания с ребятами. Все-таки он еще довольно молодой парень. Но с другой стороны, ЦСКА — его родная команда. Естественно, он сразу принял это предложение. Осуждать его, я думаю, его вряд ли кто-то будет. У нас в свою очередь теперь целая обойма новых нападающих. На них и будем делать основную ставку в борьбе за выживание.
Антон Хоменко: Из всех новичков мне очень понравился Кевин Андраде — огромный и очень техничный центральный защитник, который и в обороне может отработать, и в атаке поддержать. Я видел нарезку эпизодов с его участием, которую «Балтика» выкладывала, он произвел на меня приятное впечатление. Жду с нетерпением, чтобы увидеть Кевина в составе нашей команды.
Виталий Макаров: Не сказать, что эта позиция у нас была сильно проблемная по осени, но понимая, какие сейчас будут ставки, Сергей Игнашевич сейчас будет выстраивать не то, чтобы новую центральную вертикаль, но с новыми персонажами однозначно. Очень интересно будет посмотреть и на Джоэля Фамейе. Скорее всего, в этой паре Лисакович — Фамейе надежды в первую очередь будут связаны с темнокожим бывшим нападающим «Рубина». И мне очень интересен Рыбчинский. Большой потенциал у этого экс-игрока «Локомотива». Ему есть, что доказать в составе «Балтики».
«Я спокойно к ним отношусь, какими бы они ни были. Потому что главная задача тренерского штаба с их помощью наработать какие-то новые связи, посмотреть игроков в деле, может быть, что-то новое придумать. Здесь намного важнее те выводы, которые сделали по итогам этих встреч Сергей Игнашевич и его тренерский штаб», — сказал Антон Хоменко.
«Посмотрел игру с московским “Динамо”. Там уже была видна проделанная работа и поступательное движение команды. Есть такое выражение “играть под нагрузкой”. Немного тяжело наши ребята начинали на сборах, а в конце уже было видно, что полегче играют», — отметил Виталий Макаров.
Предстоящий матч с «Сочи» очень важен не только с турнирной, но и с психологической точки зрения. В том числе потому, что это игра с прямым конкурентом в борьбе за «выживание» в РПЛ. «Сочи» тоже неплохо поработал зимой на трансферном рынке. У них 10 новых игроков — чуть поменьше, чем у «Балтики», а также назначен новый главный тренер — испанец Роберто Морено.