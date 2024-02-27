В оранжерее парка Монрепо созрели первые лимоны

Специалисты добавили, что на одном из таких деревьев можно одновременно увидеть цветы и зрелые плоды. Будущим гостям исторического парка также напомнили, что с приходом теплых дней по периметру Усадебного дома рабочие снова установят кадочные растения, которые будут радовать глаз всех посетителей.