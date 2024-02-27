В оранжерее парка Монрепо созрели первые лимоны. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.
— Благодаря возможности регулировать температуру, длину светового дня и поддерживать необходимый уровень влажности, в оранжерее создаются благоприятные условия для выращивания цитрусовых, — уточнили представители учреждения.
Специалисты добавили, что на одном из таких деревьев можно одновременно увидеть цветы и зрелые плоды. Будущим гостям исторического парка также напомнили, что с приходом теплых дней по периметру Усадебного дома рабочие снова установят кадочные растения, которые будут радовать глаз всех посетителей.
К слову, внешний облик исторических мест Северной столицы специалисты украшают не только яркими плодами и цветами, но и кропотливой работой. Так, например, интерьеры дворца «Монплезир» полностью отреставрируют к 2027 году.