Пять дорог планируют построить в Самаре для избавления города от пробок

Также улучшить транспортную ситуацию в Самаре призваны Северное шоссе и Южная обводная дорога. Первое планируют построить в шесть этапов (часть уже реализованы) в районе Крутых Ключей и Кошелев-парка. Что касается обводной дороги, то она пройдет по территориям Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов. Она свяжет три моста: старый, Фрунзенский (Самарский) и Южный. Сейчас объект находится в стадии проектирования.