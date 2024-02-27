Пять дорог планируют построить в Самаре для избавления города от пробок

В Самаре в ближайшие несколько лет планируют реализовать пять транспортных проектов. Они призваны облегчить движение на загруженных участках, помочь решить проблему с пробками в городе.
Первый объект — продление улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. На пересечении с первой магистралью планируется сделать многоуровневую развязку, на втором перекрестке — изменить ось дороги по улице Ново-Садовой. Срок реализации — 2024−2025 годы.
Второй объект — продление улицы XXII Партсъезда от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работы стартовали в 2023 году — площадку зачищают от старых построек и переносят там инженерные коммуникации.
Третий — магистраль «Центральная». Проект реализуют в два этапа: от границы Самары до Ракитовского шоссе и от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Первый этап, который предполагает возведение двух путепроводов, уже стартовал. Завершение работ намечено на 2025 год.
Также улучшить транспортную ситуацию в Самаре призваны Северное шоссе и Южная обводная дорога. Первое планируют построить в шесть этапов (часть уже реализованы) в районе Крутых Ключей и Кошелев-парка. Что касается обводной дороги, то она пройдет по территориям Самарского, Железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов. Она свяжет три моста: старый, Фрунзенский (Самарский) и Южный. Сейчас объект находится в стадии проектирования.