Янтарный впервые за 8 лет не подал заявку на международный «Голубой флаг»

Янтарный в текущем году решил не подавать заявку на международный пляжный сертификат «Голубой флаг». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил директор местного туристического центра Денис Ефремченко.

Пляж в Янтарном был первым в России, получившим «Голубой флаг», он удостаивался этой награды ежегодно с 2016 года. С 2019 года сертификатами «Голубого флага» отмечаются два местных пляжа — «Центральный» и «Янтарный». Аттестация проводилась и в 2022, и в 2023 годах, из-за санкций сертификаты доставляли через Армению.