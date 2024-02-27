Смольный отказался вводить льготы на проезд в общественном транспорте

Об этом в своем Telegram-канале написала руководитель фракции в Законодательном собрании Марина Шишкина. Депутат получила соответствующий ответа от вице-губернатора Кирилла Полякова на свой запрос.



«Предоставление … льготным категориям граждан права на бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и в метро повлечет увеличение нагрузки на бюджет Санкт-Петербурга, что в … условиях геополитического и санкционного давления, согласно позиции финансового блока Правительства Санкт-Петербурга, является нецелесообразным», — говорится в письме. По данным городского правительства, сейчас в Петербурге насчитывается 1,6 млн человек региональных и федеральных льготников.



Вопрос о бесплатном проезде в общественном транспорте фракция СРЗП подняла летом 2023 года. Тогда на запрос госпожи Шишкиной Кирилл Поляков ответил, что вопрос бесплатного проезда «прорабатывается исполнительными органами госвласти». Принять решение планировали исходя из бюджетных возможностей города в 2024 году.



В соответствии с Социальным кодексом Петербурга пенсионерам, не имеющим других льготных категорий, предусмотрена единая денежная выплата из городского бюджета. Кодекс также предусматривает право на приобретение льготного билета для проезда на наземном транспорте и метро для отдельных категорий граждан. Сейчас мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно, ежемесячно выплачивают 726 рублей. Это в пять раз меньше стоимости месячного единого билета. Ровно столько стоит в месяц льготная транспортная карта в Петербурге в 2024 году. Для пенсионеров старше 78 лет размер выплаты составляет 2411 рублей Люди с инвалидностью при определенных условиях могут рассчитывать на бесплатный проезд в подземке. При этом проезд на пригородных электричках для пенсионеров бесплатный с 2019 года.



Надежда Ярмула

