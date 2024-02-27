В Самаре достроили первую поликлинику в микрорайоне «Волгарь»

В самарском микрорайоне «Волгарь» достроили поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в смену. О завершении работ сообщили в министерстве строительства региона. Эта поликлиника является первой в микрорайоне, а строить ее начали в 2021 году.
«Шестиэтажное здание имеет необычную форму в виде креста», — о таком интересном факте сообщила пресс-служба минстроя.
Площадь поликлиники составляет 13 тысяч квадратных метров. Здесь будет работать женская консультация, детское отделение. Пациентов будут принимать врачи общей практики и узкие специалисты. Также в поликлиники обещают открыть палаты дневного пребывания, отделения медреабилитации и хирургии, гепатологический центр.
Напомним, что поликлинику должны были достроить до конца 2023 года. Но подрядчик сорвал сроки строительства, из-за чего прокуратура внесла представление.