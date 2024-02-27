Госконтроль временно закрыл крупный магазин одежды на окраине Минска

Ведомство не сообщило название магазина, но опубликовало фотографии. Из них следует, что это магазин в одном из ТЦ, который находится фактически на окраине Минска за МКАД. Под таким же брендом в столице и рядом с МКАД в Минском районе работают еще несколько магазинов, которые оформлены на нескольких юрлиц.