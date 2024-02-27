Госконтроль временно закрыл крупный магазин одежды на окраине Минска

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Работа крупного магазина одежды в деревне Большое Стиклево Минского района временно приостановлена, сообщает Комитет госконтроля Беларуси.
«В торговом объекте продавались товары без документов, подтверждающих уровень цен на продукцию, ее качество и безопасность», — говорится в сообщении.
На момент мониторинга нарушения нашли в продаже более 1,3 тыс. единиц взрослой и детской одежды, а также обуви. Общая стоимость этих изделий превышает 117 тыс. рублей. Это выявила финансовая милиция совместно с Комитетом госконтроля Минской области.
Ведомство не сообщило название магазина, но опубликовало фотографии. Из них следует, что это магазин в одном из ТЦ, который находится фактически на окраине Минска за МКАД. Под таким же брендом в столице и рядом с МКАД в Минском районе работают еще несколько магазинов, которые оформлены на нескольких юрлиц.
Ранее аналогичный магазин работал и в Гродно, но уже исключен из Торгового реестра. Права на логотип упомянутых магазинов в Беларуси имеет российский гражданин, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Московской области. Основной вид деятельности — агент по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха.