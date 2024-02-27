Начались отмены концертов Анны Асти

В Краснодаре также выступление певицы оказалось под угрозой срыва. Ее концерт убрали из расписания «Баскет-холла», но оператор пока обнадеживает фанатов поп-дивы, говоря, что «все еще может измениться». Причины не разглашаются.



Скоро этот список может пополниться другими городами, поэтому поклонники артистки начали массово сдавать купленные билеты.



Напомним, скандал вокруг Анна Асти разразился после «почти голой вечеринки», организованной Настей Ивлеевой. Мероприятие вызвало всеобщее негодование. Общественники требовали лишить певицу гражданства и права гастролировать по России.