В Петербурге выпустили 1000-й трамвай «Богатырь М»

«Производитель “ПК ТС” на сегодняшний день действительно лидер отрасли, и он в определенной степени трансформировал эту отрасль: мы еще лет пять назад не могли помыслить, что будет такая реновация трамваев — не только в Санкт-Петербурге, но и в масштабах всей Российской Федерации. Эта реновация показывает, что мы можем делать не только на уровне, но и гораздо выше уровня качество, нежели европейские поставщики. Желаю “ПК ТС” продолжать быть хедлайнером и создавать продукцию будущего! Уверен, что будет и 2000-й, и 3000-й трамвай!» — поздравил предприятие глава Комтранса Валентин Енокаев.