В Петербурге выпустили 1000-й трамвай «Богатырь М»

У транспорта — низкий уровень пола. Он оборудован системой помощи водителю с элементами автопилотирования и адаптирован для маломобильных граждан.
«Производитель “ПК ТС” на сегодняшний день действительно лидер отрасли, и он в определенной степени трансформировал эту отрасль: мы еще лет пять назад не могли помыслить, что будет такая реновация трамваев — не только в Санкт-Петербурге, но и в масштабах всей Российской Федерации. Эта реновация показывает, что мы можем делать не только на уровне, но и гораздо выше уровня качество, нежели европейские поставщики. Желаю “ПК ТС” продолжать быть хедлайнером и создавать продукцию будущего! Уверен, что будет и 2000-й, и 3000-й трамвай!» — поздравил предприятие глава Комтранса Валентин Енокаев.
На сегодня Горэлектротранс’принял на баланс 218 трамваев и 87 троллейбусов, произведенных «ПК Транспортные системы». До 2026 года предприятие планирует поставить городу 116 трамваев разной вместимости.
Как сообщал «МК в Питере», Комтранс представил достижения транспортной отрасли Петербурга на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Там были представлены макеты трамвая «Богатырь М» и троллейбуса «Адмирал».