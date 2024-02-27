В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
Утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15−20 м/с.
Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе Карагандинской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В г. Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В г. Актобе ночью ожидается туман.
С 21.00 часов 27 февраля до 21.00 часа 28 февраля по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
01 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 01 марта днем на юге, в горных районах области гололед. 28 февраля — 01 марта ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. г. Тараз: 28 февраля-01 марта временами ожидается туман. 01 марта днем временами гололед.