В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

01 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 01 марта днем на юге, в горных районах области гололед. 28 февраля — 01 марта ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. г. Тараз: 28 февраля-01 марта временами ожидается туман. 01 марта днем временами гололед.