РКН объяснил временное включение страницы Steam в реестр запрещенной информации

Включение интернет-страницы Steam в реестр запрещенной информации грозило сайту блокировкой, однако, как отмечали СМИ, с 22 по 27 февраля магазин видеоигр был доступен на территории России. Steam уже попадал в единый реестр Роскомнадзора в 2015 году в связи с «распространением информации о наркотических средствах». Тогда сайт также исключили из реестра после удаления запрещенной информации.