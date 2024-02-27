РКН объяснил временное включение страницы Steam в реестр запрещенной информации

Ранее сегодня, 27 февраля, российские СМИ сообщили, что 22 февраля в единый реестр запрещенной информации РКН по требованию МВД был включен раздел в Steam, в котором пользователи публикуют свои скриншоты, видео и руководства по размещенным на платформе играм. Позднее страница пропала из реестра.
Включение интернет-страницы Steam в реестр запрещенной информации грозило сайту блокировкой, однако, как отмечали СМИ, с 22 по 27 февраля магазин видеоигр был доступен на территории России. Steam уже попадал в единый реестр Роскомнадзора в 2015 году в связи с «распространением информации о наркотических средствах». Тогда сайт также исключили из реестра после удаления запрещенной информации.
Эрдни Кагалтынов