В Краснодаре 28 февраля завоют сирены

В краевой столице завтра, 28 февраля, на территории ООО «Афипский НПЗ», расположенного по улице Захарова, 2, будет слышен звук сирен. Об этом информирует Муниципальный Центр Управления города Краснодара.



Уточняется, что в этот день будет проводиться запланированная тренировка по ликвидации последствий ЧС.



Гостей и жителей столицы Кубани просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что жителей Краснодара днем 27 февраля напугал мощный звук, похожий на взрыв. Его слышали жители сразу двух микрорайонов.