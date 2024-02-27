Аким Астаны рассказал, как хотят решать загруженность дорог в городе

«До этих центров будут доходить крупные автобусные маршруты и люди смогут доезжать до них на своем авто и пересаживаться, например, если они едут в центр или в те места, где сложно найти парковку, или она дорогая. Пересаживаться на общественный транспорт. Ничего нового не придумываем. Просто эта практика будет использоваться в Астане», — резюмировал Женис Касымбек.