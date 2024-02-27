В Краснодарский край летом запустят железнодорожный круиз «К виноградникам у моря»

Кубань, являясь одним из ведущих эногастрономических центров России, предлагает туристам богатую программу, включающую посещение винодельни, дегустации и мастер-классы сомелье. Путешествие к виноградникам у моря продлится пять дней.



В рамках круиза пассажиры отправятся на Таманский полуостров, а также посетят город-герой Новороссийск.



По пути путешественники также могут насладиться красотой Краснодарского края.



По информации организаторов, круизный туристический поезд «К виноградникам у моря» будет работать в летний и бархатный сезоны. Следующие отправления запланированы на 5 июля, 2 и 16 августа, а также 13 и 27 сентября.