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В Краснодарский край летом запустят железнодорожный круиз «К виноградникам у моря»

Гастротуристический поезд «К виноградникам у моря», направляющийся по маршруту «Москва — Тамань — Новороссийск — Москва», начнет выполнять рейсы 7 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань, являясь одним из ведущих эногастрономических центров России, предлагает туристам богатую программу, включающую посещение винодельни, дегустации и мастер-классы сомелье. Путешествие к виноградникам у моря продлится пять дней.

В рамках круиза пассажиры отправятся на Таманский полуостров, а также посетят город-герой Новороссийск.

По пути путешественники также могут насладиться красотой Краснодарского края.

По информации организаторов, круизный туристический поезд «К виноградникам у моря» будет работать в летний и бархатный сезоны. Следующие отправления запланированы на 5 июля, 2 и 16 августа, а также 13 и 27 сентября.

туризм и отдых