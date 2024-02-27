Водительские права на 20 лет начнут выдавать в Беларуси с 23 марта

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Водительские права, срок действия которых составит не 10, а 20 лет, начнут выдавать в Беларуси с 23 марта. Это следует из официально опубликованного указа № 55 от 16 февраля этого года.
Документ меняет нормы по целому ряду административных процедур, и эти пункты указа вступят в силу «через месяц после его официального опубликования». Так как указ опубликован 22 февраля, то нужно прибавить один день и месяц, поэтому дата вступления в силу — 23 марта.
Ранее сообщалось, что в указе есть другие новшества, которые касаются водителей. Например, срок регистрации транспортных средств в ГАИ сокращается с десяти до семи рабочих дней, а срок выдачи прав уменьшен с пяти до трех рабочих дней.
Также прописано, что для получения документа о техосмотре не нужно будет предъявлять права и страховку. Кроме того, срок действия техосмотра для автомобилей не старше трех лет будет не два, а три года.
Есть упрощения и для иных админпроцедур. К примеру, в одну процедуру объединены выдача справок о занимаемом жилом помещении, месте жительства и составе семьи. А при регистрации договора аренды жилого помещения частного жилфонда не нужно будет предоставлять документ, подтверждающий письменное согласие других собственников.
В России парламент также планирует принять закон о том, чтобы срок действия водительских прав увеличился с 10 до 20 лет.