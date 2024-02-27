Готова ли Астана к весенним паводкам

Он отметил, что в этом году снега в столице было гораздо больше, чем прошлой зимой. При этом аким не стал утверждать, что в городе не будет подтоплений.
«Если в прошлом году мы вывезли 4,5 миллиона кубометров снега за всю зиму, включая последний апрельский снегопад, то в этом году эту планку перешли. Снега гораздо больше. Он будет активно таять. Через 1,5−2 недели это начнётся. Поэтому активно занимаемся его вывозом», — сказал Женис Касымбек.
По его словам, коммунальные службы находятся в повышенной готовности.
«Считаю, что готовность высокая, в этом плане мы активно работаем и с областью. Две недели назад проводили учения совместно с МЧС и Акмолинской областью по возможному подтоплению некоторых населённых пунктов, которые находятся на границе города и области. В частности, в районе Жибек Жолы у нас есть проблемный участок — между реками Нура и Ишим расположен посёлок Уркер», — сказал аким.