Готова ли Астана к весенним паводкам

«Считаю, что готовность высокая, в этом плане мы активно работаем и с областью. Две недели назад проводили учения совместно с МЧС и Акмолинской областью по возможному подтоплению некоторых населённых пунктов, которые находятся на границе города и области. В частности, в районе Жибек Жолы у нас есть проблемный участок — между реками Нура и Ишим расположен посёлок Уркер», — сказал аким.