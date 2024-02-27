Как решается проблема смога в Астане

«Дальше эта работа будет продолжаться. Мы начинаем заводить сети в эти жилые массивы, где находится большое количество частных домов (отапливаемых углем — ред.). Плюс, мы в прошлом году достроили еще три крупных теплоисточника. Первый этап ТЭЦ-3 начал работать — долгострой, две газовые тепловые станции и плюс ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 полностью переведены на газ. То есть, все основные объекты жизнеобеспечения — все ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ — три работают на газе», — добавил аким Астаны.