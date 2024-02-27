До +15 к концу недели: синоптики заявили, что в марте в Калининградской области будет ощущаться апрельская погода

«С пятницы мы вновь окажемся на тёплой периферии антициклона к востоку от нас, где тропические воздушные массы вместе с солнечным прогревом поспособствуют повышению дневных температур в Калининграде и области до +10−15. Такие дневные значения, вероятнее всего, сохранятся до конца недели. Вместе с тем, в последних данных метеорологические модели не исключают вторжений арктических воздушных масс с морозной погодой в регионе в конце первой недели марта», — говорится в сообщении синоптиков.