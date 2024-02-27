Названы самые криминальные районы Астаны и Алматы

Обычно люди думают, что в Астане самые опасные места — это Сарыаркинский район и несколько заброшенных районов, типа «Лесозавод» и «Кирпичный», а еще рынки «Артем» и «Алем». Аналитики приводят интересные для нас цифры и статистику. В Астане, как ни странно, «горячие точки» преступности выделяются, начиная с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева вдоль проспекта Абылай хана, район ТРЦ «Хан Шатыр» и «Керуен», а также территория возле старого ж/д вокзала.