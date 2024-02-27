Названы самые криминальные районы Астаны и Алматы

В рамках исследования, проведенного аналитическим центром MIND при Maqsut Narikbayev University, выявлено, что более половины преступлений в городах Астана и Алматы сосредоточены на очень ограниченных территориях.
Более половины всех преступлений в Астане происходят на всего лишь 3% территории города, в то время как в Алматы этот показатель составляет 5%.
Обычно люди думают, что в Астане самые опасные места — это Сарыаркинский район и несколько заброшенных районов, типа «Лесозавод» и «Кирпичный», а еще рынки «Артем» и «Алем». Аналитики приводят интересные для нас цифры и статистику. В Астане, как ни странно, «горячие точки» преступности выделяются, начиная с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева вдоль проспекта Абылай хана, район ТРЦ «Хан Шатыр» и «Керуен», а также территория возле старого ж/д вокзала.
В Алматы основными точками притяжения для преступников выступают места массового скопления людей — вокзалы, автомобильный ЦОН, базары; пространства, предназначенные для досуга; спальные жилые районы с однотипной плотной застройкой. При этом в предгорных районах города (горный гигант) преступления совершаются редко из-за невысокой плотности населения и высокого социально-экономического статуса. Также наблюдается некоторое увеличение преступности в районе комплекса «Медеу».
Стоить отметить, что в Астане насильственные преступления в основном происходят в общественных пространствах (37,7%), включая вузы, учебные и медицинские учреждения. Далее следуют многоквартирные дома (16,9%) и частные жилые сектора (8,5%). В Алматы половина насильственных преступлений совершается на улицах (50,1%), а также в частных жилых помещениях (13,5%), в меньшей степени в многоэтажных домах (5,7%).