Дефицита не будет: аким Астаны о водоснабжении столицы

АСТАНА, 27 февр — Sputnik. Будет ли дефицит воды в Астане, как прошлым летом, рассказал аким столицы Женис Касымбек.
«В прошлом году была проблема, в июне был дефицит от 15 до 25 тысяч кубометров воды», — признал Касымбек на брифинге в правительстве.
Он напомнил, что в июле 2023 года достроили новый водовод с Астанинского водохранилища.
«В этом году мы планируем еще один водовод построить. Самое главное, в два этапа мы запустили работу новой насосной фильтровальной станции НФС-3. Сегодня мы имеем профицит почти 100 тысяч кубометров в сутки», — сообщил градоначальник.
По его словам, этого объема достаточно при существующих темпах строительства и роста Астаны на ближайшие 4 года.
«Мы продолжаем работу, то есть вот этот задел, который сегодня сформирован, он будет постоянно поддерживаться. Такая же ситуация по теплу. Если мы в прошлые годы в отопительный период заходили с дефицитом примерно от 300 до 600 гигакалорий тепла, мы сейчас, в самые холодные дни, буквально неделю назад, имеем процифит более 1000 гигакалорий тепла», — отметил аким.
Новые источники тепла позволили сформировать задел на ближайшие 3−4 года, добавил глава столицы.
«Дефицита не будет», — подчеркнул он.
И заданный уровень профицита акимат будет сохранять в ближайшие 5 лет, заключил он.