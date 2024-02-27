Дефицита не будет: аким Астаны о водоснабжении столицы

«Мы продолжаем работу, то есть вот этот задел, который сегодня сформирован, он будет постоянно поддерживаться. Такая же ситуация по теплу. Если мы в прошлые годы в отопительный период заходили с дефицитом примерно от 300 до 600 гигакалорий тепла, мы сейчас, в самые холодные дни, буквально неделю назад, имеем процифит более 1000 гигакалорий тепла», — отметил аким.