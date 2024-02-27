Главные новости к вечеру 27 февраля

Шойгу рассказал о потерях ВСУ за все время СВО
Боевой потенциал украинской армии снижается, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии.
Лавров объяснил ажиотаж вокруг отправки войск НАТО на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину.
В США признали переоцененность Abrams после СВО
Танки M1 Abrams, один из которых уничтожен на Украине, «значительно переоценены», пишет американское издание National Interest, добавив, что среди них будут еще потери, и призвав не рассматривать эту бронетехнику как «непобедимое чудесное оружие».
Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии
Ранее в ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Маск попросил главу Microsoft настроить ему ноутбук с Windows
Американский бизнесмен Илон Маск написал письмо главе Microsoft Сатье Наделле, в котором попросил его о помощи с настройками ноутбука на операционной системе Windows.