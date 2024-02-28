Изменён маршрут на автозимнике по реке Витим в Иркутской области

В администрации муниципального образования отметили, что угля хватит до 16 марта. Как только специалисты восстановят дорогу, продолжат завозить топливо. На сегодня отрыто движение для автомобилей массой до 10 тонн на автозимнике по реке Витим с 7 по 45 километр.