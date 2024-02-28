Изменён маршрут на автозимнике по реке Витим в Иркутской области

На участке дороги по реке Витим с 0 по 7 километр со стороны Бодайбо закрыли движения для автомобилей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«В районе посёлка Мамакан из-за превышения грузоподъемности два грузовика, груженные углём, провалились под лёд. Сейчас подрядная организация разрабатывает объезд участка», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
В администрации муниципального образования отметили, что угля хватит до 16 марта. Как только специалисты восстановят дорогу, продолжат завозить топливо. На сегодня отрыто движение для автомобилей массой до 10 тонн на автозимнике по реке Витим с 7 по 45 километр.
Напомним, что в понедельник, 26 февраля, в Бодайбинском районе под лёд провалились два грузовика. Расстояние между ними около километра. Известно, что грузоподъёмность машин — 30 тонн, а на ледовой переправе разрешено ездить автомобилям с массой 25 тонн.