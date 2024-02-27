В ГД назвали причину массового сбоя в Telegram и других мессенджерах

«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — заявил Ткачев.
Отметим, что мессенджер Telegram восстановил работу в России после массового сбоя, который произошел сегодня. Это второй крупный сбой в работе Telegram за текущий месяц.
Кроме массового сбоя в работе ряда приложений, россияне наблюдали плохую работу мобильного интернета у российских операторов. Также появилась информация, что у некоторых жителей России заработали без VPN заблокированные и запрещенные на территории страны сайты.