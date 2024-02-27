На Земле случилась неожиданная магнитная буря

«Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. <…> Это первая магнитная буря с начала года», — рассказали синоптики.
Магнитной буре присвоили класс G1. Метеорологи пояснили, что после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.
Люди, подверженные влиянию магнитных бурь, в это время могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, возможна бессонница.
Ранее Smartpress опубликовал материал о том, почему возникает метеозависимость и как себе помочь.