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На Земле случилась неожиданная магнитная буря

Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщили в центре погоды «Фобос». Об этом пишет РИА Новости.
Источник: Смартпресс

«Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. <…> Это первая магнитная буря с начала года», — рассказали синоптики.

Магнитной буре присвоили класс G1. Метеорологи пояснили, что после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.

Люди, подверженные влиянию магнитных бурь, в это время могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, возможна бессонница.

Ранее Smartpress опубликовал материал о том, почему возникает метеозависимость и как себе помочь.