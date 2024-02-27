Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Данные в единый реестр такси и маршруток в Беларуси примут бесплатно до октября

Данные в единый реестр автоперевозок Беларуси внести бесплатно можно до 31 октября.
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве транспорта и коммуникаций сообщили, что сведения в единый реестр такси и маршруток можно будет внести бесплатно до 31 октября 2024 года. Подробности озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий, пишет БелТА.

По его словам, единый реестр планируют создать до 1 августа 2024 года, уточнив, что с указанного времени у автоперевозчиков и диспетчеров будет возможность подавать данные для того, чтобы быть в него включенными.

— Хочу обратить внимание, что дается переходный период в течение трех месяцев — с 1 августа по 31 октября, когда сведения в реестр включаются абсолютно бесплатно.

Гладкий попросил у субъектов не затягивать включение сведений, а также подачу заявлений, проведение административных процедур.

Напомним, что единый реестр такси и маршруток запустят в Беларуси в августе.