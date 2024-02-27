Тарифы на единую автогражданку в Беларуси и России будут разными, пишут «Известия». Так, Центробанк России объяснил изданию, что стоимость полиса для российских автовладельцев будет рассчитываться по тарифам и правилам, предусмотренным при заключении российского договора ОСАГО, а для белорусских — по тарифам на автогражданку, действующим в Беларуси.
На сегодняшний день стоимость страховки и размер выплат в России и Беларуси сильно отличаются. Например, в России автовладелец старше 25 лет со стажем более двух лет и шестью годами безаварийного стажа заплатит за полис для Kia Rio минимум 9100 российских рублей (98 долларов). В Беларуси такой же полис обойдется в 28,32 евро, то есть в три раза дешевле.
При этом страховые суммы и выплаты будут формироваться, проинформировали в ЦБ РФ, «по законодательству государства-участника, на территории которого произошло дорожно-транспортное происшествие». Стоит отметить, что лимиты по страховым выплатам в России и Беларуси серьезно отличаются. Так, в России при ущербе автомобилю и другому имуществу выплачивается до 400 тысяч российских рублей (около 4 тысяч евро). В Беларуси лимит на ущерб имуществу потерпевшего составляет 10 тысяч евро в эквиваленте. То есть попасть в ДТП в Беларуси «выгоднее», чем в России. В Национальном автомобильном союзе РФ считают, что разные тарифы плохо отражают суть единого полиса.
Напомним, единый страховой полис для белорусов и россиян планируется ввести с 1 октября 2024 года. Отмечается, что единая автогражданка будет не обязательной, а добровольной.