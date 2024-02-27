Тарифы на единую автогражданку в Беларуси и России будут разными

При этом страховые суммы и выплаты будут формироваться, проинформировали в ЦБ РФ, «по законодательству государства-участника, на территории которого произошло дорожно-транспортное происшествие». Стоит отметить, что лимиты по страховым выплатам в России и Беларуси серьезно отличаются. Так, в России при ущербе автомобилю и другому имуществу выплачивается до 400 тысяч российских рублей (около 4 тысяч евро). В Беларуси лимит на ущерб имуществу потерпевшего составляет 10 тысяч евро в эквиваленте. То есть попасть в ДТП в Беларуси «выгоднее», чем в России. В Национальном автомобильном союзе РФ считают, что разные тарифы плохо отражают суть единого полиса.