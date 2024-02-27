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Введено ограничение движения транспорта в двух областях РК

По состоянию на 21:30 27 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Источник: Kazinform

Восточно-Казахстанская область — 1 автодорога общей протяженностью 30 км. (в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин).

1. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» — уч. с. Берель-Рахмановские ключи. (для всех видов автотранспорта).

Жамбылская область — 1 автодорога общей протяженностью 79 км. (метель, ограничение видимости).

1. «Алматы-Ташкент-Термез» — уч. с. Кенен — с. Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай). (Ограничение для всех видов автотранспорта).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 489 человек.