Введено ограничение движения транспорта в двух областях РК

По состоянию на 21:30 27 февраля, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.