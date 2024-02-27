Введено ограничение движения транспорта в двух областях РК

Восточно-Казахстанская область — 1 автодорога общей протяженностью 30 км. (в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин).
1. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» — уч. с. Берель-Рахмановские ключи. (для всех видов автотранспорта).
Жамбылская область — 1 автодорога общей протяженностью 79 км. (метель, ограничение видимости).
1. «Алматы-Ташкент-Термез» — уч. с. Кенен — с. Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай). (Ограничение для всех видов автотранспорта).
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 489 человек.