О нехватке какого вещества в рационе могут говорить отеки

Мешки под глазами, одутловатость лица, следы от резинок носков на ногах, трудности с надеванием кольца на палец — задержка жидкости в организме может быть следствием как заболеваний, так и погрешностей в питании. Распространенные причины появления отеков в интервью радио Sputnik перечислила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.
«Отечность возникает, когда снижена работа щитовидной железы, то есть имеется патология, когда недостаточное количество белка в рационе, когда много соли и когда много глюкозы. Если человек не придерживается никакой диеты, он чаще всего переедает сладкого и соленого, которые задерживают жидкость в организме», — рассказала она.
По словам специалиста, чтобы избавиться от отеков, в первую очередь нужно исключить патологию щитовидной железы, а затем изменить образ жизни, питаться более сбалансированно.
«Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить. До пяти граммов соли в сутки — это нормальное количество. Но при этом надо понимать, что соль — это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах. Сладости, мучное, сахар в чай, компоты, сладкие газированные и алкогольные напитки — это все дополнительная глюкоза, которая не нужна организму», — объяснила Казачкова.
В заключение она напомнила об употреблении необходимого организму количества воды, уточнив, что норма потребления воды — это 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. В случае, если мы пьем мало воды, нарушается баланс и организм задерживает жидкость.