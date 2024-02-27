О нехватке какого вещества в рационе могут говорить отеки

«Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар — отеки будут сходить. До пяти граммов соли в сутки — это нормальное количество. Но при этом надо понимать, что соль — это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах. Сладости, мучное, сахар в чай, компоты, сладкие газированные и алкогольные напитки — это все дополнительная глюкоза, которая не нужна организму», — объяснила Казачкова.