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Житель Семея пожаловался на частую снегоуборку

Житель Семея направил жалобу в контакт-центр 1403, в которой говорилось, что по направлению «г. Семей-с. Калбатау» дорожники слишком часто производят расчистку проезжей части, передает ИА El.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Источник: EL.kz

По словам жителя, при выезде из города находится заправка, а ежедневная расчистка мешает водителям.

В организации отметили, что расчистка проезжей части проводится для обеспечения безопасности движения, особенно в зимний период, когда на дороге может образовываться снежный накат.

Понимая неудобства, которые могут возникать в связи с расчисткой дороги, работы проводятся в то время, когда наиболее активного движения нет, например, ночью или в ранние утренние часы.

«КазАвтоЖол» попросили отнестись к этим работам с пониманием, ведь необходимо учитывать, что осуществление расчистки дороги республиканского значения является необходимой мерой для безопасности всех пользователей автомобильных дорог.