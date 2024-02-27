Житель Семея пожаловался на частую снегоуборку

По словам жителя, при выезде из города находится заправка, а ежедневная расчистка мешает водителям.
В организации отметили, что расчистка проезжей части проводится для обеспечения безопасности движения, особенно в зимний период, когда на дороге может образовываться снежный накат.
Понимая неудобства, которые могут возникать в связи с расчисткой дороги, работы проводятся в то время, когда наиболее активного движения нет, например, ночью или в ранние утренние часы.
«КазАвтоЖол» попросили отнестись к этим работам с пониманием, ведь необходимо учитывать, что осуществление расчистки дороги республиканского значения является необходимой мерой для безопасности всех пользователей автомобильных дорог.