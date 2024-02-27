Штормовые предупреждения объявили в половине регионов Казахстана

Кроме того, 28 февраля утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. В горных районах области — низовая метель. На севере, в горных районах области скорость ветра будет доходить до 15−20 м/с. Утром и днем в центре и на востоке Кызылординской области прогнозируется ветер с порывами до 15−20 м/с. Также с 21:00 27 февраля до 21:00 28 февраля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ветер до 15−20 м/с.