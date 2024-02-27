Свыше 130 алматинцев уже обратились за компенсацией по повышению комуслуг

С марта 2024 года планируется изменение цены на электроэнергию за 1 кВт-ч ввиду внедрения модели «Единого закупщика электрической энергии» для физических лиц на 10% (с 23,13 тг. до 25,55 тг., на 2,42 тг. без учета НДС), что повлечет увеличение оплаты за электроэнергию на 505,78 тг. на жилище (209 кВт.*2,42 тг.).