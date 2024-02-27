Какой сегодня праздник: 28 февраля

Сегодня отмечается народный праздник Онисим Овчар. В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Онисима. В молодости святой Онисим жил в Фригийской области в городе Колоссах. Был рабом знатного христианина Филимона. Впав в немилость хозяина и опасаясь его гнева, пустился в бега. В Риме попал в тюрьму. Там судьба свела его с апостолом Павлом. После этой встречи он открыл для себя христианскую веру и принял Святое Крещение. Апостол Павел знал лично Филимона. Он написал ему письмо, в котором попросил простить беглого раба. Затем отправил Онисима к хозяину. Филимон простил его и отпустил на волю. Жизнь на свободе Онисим посвятил службе апостолам, а после их смерти стал проповедником. Побывал во многих местах. В глубокой старости его назначили епископом города Ефес. При императоре Траяне, в 109 году, святого Онисима арестовали. После длительных истязаний его приговорили к казни за твердое исповедование христианской веры.