Какой сегодня праздник: 28 февраля

А вы знаете, что произошло 27 февраля?
Что интересного произошло 28 февраля?
Сегодня отмечается Международный день редких заболеваний. Редких заболеваний, к сожалению, человечество знает массу. Некоторыми из них страдают буквально единицы, что усложняет для ученых диагностику и поиск путей лечения. Наиболее частая причина их появления — генетическая, хотя симптомы могут проявляться даже не в раннем возрасте. Международный день редких заболеваний, которым он стал относительно недавно с подачи EURORDIS, призван привлечь внимание социума, меценатов и исследователей к подобным проблемам. Возможно, при должном финансировании гениальные ученые найдут способ избавления больных от таких патологий.
Также сегодня День образования инспекции по личному составу МВД. Первые подразделения по работе с личным составом были созданы 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности “особоуполномоченного”. Инспекция по личному составу МВД России в течение многих лет успешно осуществляет профилактику правонарушений, чрезвычайных происшествий и дисциплинарных проступков, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, а также участвует в контроле исполнения должностными лицами приказов и указаний МВД России в части организации и проведения мероприятий по укреплению законности и дисциплины в органах внутренних дел.
А еще сегодня Национальный день шоколадного кекса-суфле. Вкус у него просто божественный. Вкусную основу суфле составляет французский заварной крем, но подлинный секрет этого пышного и легкого кекса — во взбитых яичных белках. Когда белки и заварной крем начинают раздуваться вместе, это похоже на магию. Кстати, название блюда произошло от французского слова souffler, что буквально означает «вздувать».
Исторические события 28 февраля в мире
1066-й — открылось Вестминстерское аббатство;
1854-й — основана Республиканская партия США;
1935-й — Уоллес Каротерс изобрел нейлон;
1955-й — состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин.
Исторические события 28 февраля в Казахстане
1954-й — в Костанай прибыла первая группа молодых целинников;
2002-й — в Алматы главами государств Казахстана и Центральной Азии подписан Договор об учреждении Организации Центрально-Азиатского сотрудничества.
Дни рождения знаменитостей 28 февраля в мире
В 1533 году родился Мишель де Монтень — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты»;
в 1942 году родился Брайан Джонс — рок-музыкант, ритм-гитарист группы The Rolling Stones;
в 1944 году родился Зепп Майер — немецкий футбольный вратарь;
в 1981 году родился Гарик Харламов — русский комедийный актер, участник телепроекта Comedy Club.
Кто родился 28 февраля в Казахстане
В 1846 году родился Джамбул Джабаев — казахский народный поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941);
в 1953 году родился Жалгасбек Бегендиков — известный дирижер, заслуженный артист Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 28 февраля в мире.
В 1986 году умерла Людмила Руденко — советская шахматистка, гроссмейстер, 2-я чемпионка мира по шахматам среди женщин;
в 1990 году умерла Эмма Цесарская — киноактриса, заслуженная артистка РСФСР;
в 2014 году умер Ростислав Беляков — авиаконструктор, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда;
в 2017 году умер Владимир Петров — советский хоккеист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр.
Народный праздник 28 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Онисим Овчар. В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола от 70-ти Онисима. В молодости святой Онисим жил в Фригийской области в городе Колоссах. Был рабом знатного христианина Филимона. Впав в немилость хозяина и опасаясь его гнева, пустился в бега. В Риме попал в тюрьму. Там судьба свела его с апостолом Павлом. После этой встречи он открыл для себя христианскую веру и принял Святое Крещение. Апостол Павел знал лично Филимона. Он написал ему письмо, в котором попросил простить беглого раба. Затем отправил Онисима к хозяину. Филимон простил его и отпустил на волю. Жизнь на свободе Онисим посвятил службе апостолам, а после их смерти стал проповедником. Побывал во многих местах. В глубокой старости его назначили епископом города Ефес. При императоре Траяне, в 109 году, святого Онисима арестовали. После длительных истязаний его приговорили к казни за твердое исповедование христианской веры.
Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится.
Поднявшийся уровень воды в реке предсказывает хорошую страду.
Онисим Овчар — удачный день для гаданий.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.