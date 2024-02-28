«Масло по 100 рублей, тушенка по 85»: власти Калининграда обещают к выборам ярмарки

«17 марта рядом с избирательными участками в Калининграде пройдут продуктовые ярмарки. На них можно будет купить подсолнечное масло по 100 рублей, тушёнку по 85 рублей, кильку в томате по 35 рублей и некоторые другие товары по доступным ценам», — сообщили в мэрии.