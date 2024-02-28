Жителей Волгограда просят не бояться сирен и громкоговорителей 6 марта

На следующей неделе в Волгограде и области организуют тренировку с отработкой действий по защите граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно плану учений, 6 марта планируется запуск сирен и комплексов голосового оповещения. Кроме того, проверочные сигналы запустят в эфир российских общедоступных теле- и радиоканалов.